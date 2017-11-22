2 gol attı, apar topar hastaneye gitti
İngiltere 1. Futbol Ligi'nde Wigan ile Doncaster arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmada iki gol atan Wigan'ın kanat oyuncusu Ryan Colclough, 60. dakikada oyundan çıkarak eşinin doğumuna yetişti.
Ligde lider Shrewsbury'yi takibini sürdürmek için mutlak kazanması gereken maçın 40. dakikasında Joe Wright'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Wigan, 45. dakikada Ryan Colclough ile soyunma odasına 2-0 önde girdi. Soyunma odasında takım konuşması yapılırken doğum yapacak olan eşinin hastanede olduğunu öğrenen Ryan Colclough, yine de ikinci yarıya çıktı. Aklının bir yanı oynanan maçta bir yanı da hastanede olan Ryan Colclough, 58. dakikada farkı üçe çıkaran golü ağlara bıraktı. Bu golden sonra takımının skor olarak rahatlamasıyla aklı tamamen hastaneye giden Ryan Colclough, teknik heyet tarafından 60. dakikada oyundan alındı.
Olayı anlatan Wigan Yardımcı Antrenörü Leam Richardson "Eşinin doğum yapmak için hastaneye kaldırıldığını devre arasında gelen bir mesajla öğrendik. Hepimiz insanız… Hayatta önceliklerimiz var. İkinci golü atar atmaz oyundan aldık. Çünkü aklı başka bir yerdeydi. Herkesin bireysel isteklerine saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı. Wigan Başkanı David Sharpe da resmi Twitter hesabından Ryan Colclough'un üzerinde forma, kucağında yeni doğmuş bebeği ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak futbolcusunu tebrik etti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:35
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TARİH BÖYLE YAZILIR
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Misafir Sami, soda iç, iyi gelir :))
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Kazan kaynıyor
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MUSTAFA NE HASAN NE FATİH OKAN BURUK GETİR TAKIMIN BAŞINA BAK BAKALIM OZAMAN OKAN ÇOK İYİ HOCA GALATASRAYI TAŞIR
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Başakşehir, yıldızlarını Ludogorets'e götürmüyor!
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19 GS YENDİ YA BÜYÜK TAKIM
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