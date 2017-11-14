Türk kulübünün başına milyarder Rus

Habertürk'ün haberine göre geçen pazar İzmir'e gelen G.Saray'ın efsane oyuncuları Hagi ile Popescu'yu Rus milyader Mihail Prokhorov'un Karşıyaka için gönderdiği iddia edildi.

YÖNETİM ALACAK

Rus milyader Mihail Prohorov'un futbol şubesinin yarinki genel kurulda şirketleşmesi halinde yönetimi tamamen Hagi ile Popescu'ya vereceği öğrenildi.

BİLGİ TOPLADILAR

Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen Hagi ile Popescu'nun yeşil-kırmızılı kulübün yapısıyla ilgili gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi.

9 MİLYAR DOLAR SERVETİN SAHİBİ

52 yaşındaki Rus iş adamı Mihail Prokhorov'un maden, gübre ve bankacılık alanlarında yatırımları var. Serveti 9 milyar dolar ve spora olan yakınlığıyla biliniyor. 2.03 boyundaki milyaderin tutkusu ise basketbol. NBA ekibi Brooklyn Nets'in sahibi olan Prokhorov 4 Mart 2012'de Rus başkanlık seçimlerinde Putin'e rakip olmuştu.