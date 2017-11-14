Türk kulübünün başına milyarder Rus
Karşıyaka'nın yarinki kongresinde şirketleşecek futbol şubesine Mihail Prokhorov talip oldu. Hagi şube başkanı yapılacak.
Habertürk'ün haberine göre geçen pazar İzmir'e gelen G.Saray'ın efsane oyuncuları Hagi ile Popescu'yu Rus milyader Mihail Prokhorov'un Karşıyaka için gönderdiği iddia edildi.
YÖNETİM ALACAK
Rus milyader Mihail Prohorov'un futbol şubesinin yarinki genel kurulda şirketleşmesi halinde yönetimi tamamen Hagi ile Popescu'ya vereceği öğrenildi.
BİLGİ TOPLADILAR
Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen Hagi ile Popescu'nun yeşil-kırmızılı kulübün yapısıyla ilgili gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi.
9 MİLYAR DOLAR SERVETİN SAHİBİ
52 yaşındaki Rus iş adamı Mihail Prokhorov'un maden, gübre ve bankacılık alanlarında yatırımları var. Serveti 9 milyar dolar ve spora olan yakınlığıyla biliniyor. 2.03 boyundaki milyaderin tutkusu ise basketbol. NBA ekibi Brooklyn Nets'in sahibi olan Prokhorov 4 Mart 2012'de Rus başkanlık seçimlerinde Putin'e rakip olmuştu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:18
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 1
Yorum
tc formayı ne yaparsan yap içindekiler de iş oladıktan sonra . hoca ve başkan gitmeli
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 2
Yorum
koca cimbomlu eldekiler ne olacak şu an 15 sözleşmeli yabancı var. artı bize sol ayaklı stoper lazım. sağ ayaklı dolu takım.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 10
Yorum
bjkli 32 yaşındayım Türkiye şartlarına göre tahmini bi 35 yıl daha yaşarım üzgünüm ki milli başarı göremeyeceğim hakkımı helal etmiyorum
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