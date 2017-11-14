Kara Mbodj savaşı!
3 yıldır Anderlecht formasını giyen Senegalli savunmacı için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın devrede olduğu öne sürülüyor... Kara Mbodj’nin menajeri “Resmi teklifler alıyoruz” diye konuştu
Beşiktaş'ın temas halinde olduğunu yazdı.
SÖZLEŞMESİNİ SEZON BAŞI UZATTI
Savunmanın ortasında ve ön libero bölgesinde görev yapan 28 yaşındaki Senegalli yıldızın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon başında Anderlecht ile sözleşmesi sona eren Kara Mbodj birçok teklif gelmesine rağmen üç yıllık nikah tazelemişti.
1.92 BOYUNDA VE FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ
Güçlü fiziği ve 1.92'lik boyuyla dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon Anderlecht formasıyla 14 resmi maça çıktı. Senegal Milli Takımı'nın formasını 41 kez terleten ve 4 gol atan Kara Mbodj daha önce Genk ve Tromsö takımlarında görev yaptı.
GALATASARAY DAHA İSTEKLİ
Defansın ortasına takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın bu transferde daha istekli olacağı konuşuluyor. Mbodj'nin menajeri, "Resmi teklifler alıyoruz" açıklamasını yaptı.
Takvim
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 07:47
-
Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 1
Yorum
yok artık bale krooss artı 200 milyon :O ver abi ver ver ver
-
Elmas'a koruma
Toplam 1
Yorum
okan çok yazık oldu bu çocuğa çok üzülüyorum inşallah kurtulurda gideceği takımda toparlanır
-
İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Toplam 2
Yorum
okan 1 kupadan ne olur bak biz ağlıyormuyuz buffon 15 senedir
Kara Mbodj savaşı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.