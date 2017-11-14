Kara Mbodj savaşı!

3 yıldır Anderlecht formasını giyen Senegalli savunmacı için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın devrede olduğu öne sürülüyor... Kara Mbodj’nin menajeri “Resmi teklifler alıyoruz” diye konuştu

Ara transfer döneminin başlamasına 1.5 aylık bir süre kala gündem giderek ısınmaya başladı... Neredeyse her gün bir kulübümüz Avrupa'da manşetleri süslerken, dün de Belçika'dan çarpıcı bir iddia geldi. Gazeteler, Anderlecht formasını giyen Kara Mbodj'nin transferi için Galatasaray, Fenerbahçe ve

Beşiktaş'ın temas halinde olduğunu yazdı.



SÖZLEŞMESİNİ SEZON BAŞI UZATTI

Savunmanın ortasında ve ön libero bölgesinde görev yapan 28 yaşındaki Senegalli yıldızın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon başında Anderlecht ile sözleşmesi sona eren Kara Mbodj birçok teklif gelmesine rağmen üç yıllık nikah tazelemişti.



1.92 BOYUNDA VE FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ

Güçlü fiziği ve 1.92'lik boyuyla dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon Anderlecht formasıyla 14 resmi maça çıktı. Senegal Milli Takımı'nın formasını 41 kez terleten ve 4 gol atan Kara Mbodj daha önce Genk ve Tromsö takımlarında görev yaptı.



GALATASARAY DAHA İSTEKLİ

Defansın ortasına takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın bu transferde daha istekli olacağı konuşuluyor. Mbodj'nin menajeri, "Resmi teklifler alıyoruz" açıklamasını yaptı.



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