İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
İsveç’e elenerek Dünya Kupası şansını kaybeden İtalya’nın kaptanı Buffon, milli takım kariyerine gözyaşları arasında son verdi.
İtalya, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı. Gök-maviler, 1958 senesinden beri ilk kez bir Dünya Kupası'nı evden izleyecek.
İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, hayal kırıklığı yaşadıkları karşılaşma sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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