 İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

    İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

    İsveç’e elenerek Dünya Kupası şansını kaybeden İtalya’nın kaptanı Buffon, milli takım kariyerine gözyaşları arasında son verdi.

    Dünya Kupası Elemeleri play-off 2. maçında İsveç, deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı ve toplamda 1-0'lık skorla Dünya Kupası vizesi aldı.

    İtalya, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı. Gök-maviler, 1958 senesinden beri ilk kez bir Dünya Kupası'nı evden izleyecek.

    İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, hayal kırıklığı yaşadıkları karşılaşma sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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