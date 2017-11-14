 Arsenal’den Fekir’e servet – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Arsenal’den Fekir’e servet

    Arsenal’den Fekir’e servet
    BU sezon beklentilerin uzağında kalan Arsenal, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. İngiliz ekibi, Lyon'un yıldız ismi Nabil Fekir'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefleyen Ada ekibinin, Lyon'a 60 milyon pound (68 milyon euro) bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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