Arsenal’den Fekir’e servet

BU sezon beklentilerin uzağında kalan Arsenal, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. İngiliz ekibi, Lyon'un yıldız ismi Nabil Fekir'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefleyen Ada ekibinin, Lyon'a 60 milyon pound (68 milyon euro) bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.