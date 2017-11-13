Hagi-Popescu KSK'nin başına!..
Yeşil kırmızılı kulübe talip olan Rus şirketinin İzmir'e gönderdiği Rumen futbol efsaneleri, Karşıyaka Başkanı Altuğ'un çzel aracı ile havalimanından alındı.
Mayıs ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL bulunan Karşıyaka'da futbol şubesinin şirketleşmesi mali kongrede oylanacak. Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak.
Futbol A.Ş'yi yönetecekler
Karşıyaka camiası 15 Kasım Çarşamaba günü mali kongre yapacak. Habertürk'te yer alan habere göre; Şirketleşmenin gerçekleşmesi halinde KSK'ye talip olduğu iddia edilen Rus şirketinin futbol A.Ş'yi emanet edeceği Rumen futbol adamları Hagi ve Popescu dün İzmir'e geldi.
G.Saray'ın unutulmazları
Galatasaray'a UEFA ve Süper Kupa kazandıran efsane yıldızlar sabah uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İkiliye KSK Başkanı Mutlu Altuğ özel araç yolladı. Hagi ve Popescu kendileri karşılayanlarla birlikte kentte temaslarda bulundu.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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Size karşı mahcubum
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adalet 3 ayda 25 milyon taraftar ne oldu.
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Gözler Barça'da
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Yorum
İLHAM AZERİ ARDA, GALATASARAY*I SEVİYORSAN, GELME, NOLUR....G E L M E !!!
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 5
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istifatör haklısın ligin kaderiyle oynamış cüneyt çakıra 4. yıldızımızı gasp eden özgür yankayaya düdük astırtamayan fenere başkan olamaz olmamalı.
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