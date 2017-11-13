 Hagi-Popescu KSK'nin başına!.. – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Hagi-Popescu KSK'nin başına!..

    Hagi-Popescu KSK'nin başına!..

    Yeşil kırmızılı kulübe talip olan Rus şirketinin İzmir'e gönderdiği Rumen futbol efsaneleri, Karşıyaka Başkanı Altuğ'un çzel aracı ile havalimanından alındı.

    Mayıs ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL bulunan Karşıyaka'da futbol şubesinin şirketleşmesi mali kongrede oylanacak. Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak.

    Futbol A.Ş'yi yönetecekler
    Karşıyaka camiası 15 Kasım Çarşamaba günü mali kongre yapacak. Habertürk'te yer alan habere göre; Şirketleşmenin gerçekleşmesi halinde KSK'ye talip olduğu iddia edilen Rus şirketinin futbol A.Ş'yi emanet edeceği Rumen futbol adamları Hagi ve Popescu dün İzmir'e geldi.

    G.Saray'ın unutulmazları
    Galatasaray'a UEFA ve Süper Kupa kazandıran efsane yıldızlar sabah uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İkiliye KSK Başkanı Mutlu Altuğ özel araç yolladı. Hagi ve Popescu kendileri karşılayanlarla birlikte kentte temaslarda bulundu.


    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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