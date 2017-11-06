 "Superclasico"nun galibi Boca Juniors – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    "Superclasico"nun galibi

    "Superclasico"nun galibi Boca Juniors

    Arjantin Premier Lig'in 8. haftasında oynanan "Superclasico" maçında , deplasmanda 'i 2-1 yendi.

    Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da , 'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladı.

    Boca Juniors, River Plate'den Fernandez'in 38. dakikada kırmızı kart görmesinden 4 dakika sonra Cardona'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    Cardona'nın 61. dakikada oyundan ihraç edilmesiyle Boca da 10 kişi kaldı. River Plate, Ponzio'nun 69. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fakat 73. dakikada sahneye çıkan Nandez, Boca Juniors'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

    Boca Juniors, tüm resmi maçlar hesaba katıldığında 245. kez oynanan derbideki 88. galibiyetini aldı. River'ın 79 defa kazandığı "Superclasico" 78 kez de berabere bitti.

    Ligdeki 8 karşılaşmasını da kazanan Boca Juniors, 24 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. 12 puanda kalan River Plate ise 13. sıraya düştü.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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