"Superclasico"nun galibi Boca Juniors
Arjantin Premier Lig'in 8. haftasında oynanan "Superclasico" maçında Boca Juniors, deplasmanda River Plate'i 2-1 yendi.
Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da River Plate, Boca Juniors'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladı.
Boca Juniors, River Plate'den Fernandez'in 38. dakikada kırmızı kart görmesinden 4 dakika sonra Cardona'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Cardona'nın 61. dakikada oyundan ihraç edilmesiyle Boca da 10 kişi kaldı. River Plate, Ponzio'nun 69. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fakat 73. dakikada sahneye çıkan Nandez, Boca Juniors'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Boca Juniors, tüm resmi maçlar hesaba katıldığında 245. kez oynanan derbideki 88. galibiyetini aldı. River'ın 79 defa kazandığı "Superclasico" 78 kez de berabere bitti.
Ligdeki 8 karşılaşmasını da kazanan Boca Juniors, 24 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. 12 puanda kalan River Plate ise 13. sıraya düştü.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:57
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"Yerime biri lazım"
Toplam 5
Yorum
bjk advers Sayın Hocam böyle laflar etmeyin ne demek yerime biri lazım ! Böyle bir uyum söz konusuyken bu takımı bırakıp nereye gidebilirsiniz ki !
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F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!
Toplam 3
Yorum
yavuz aziz bey oldukca kim gelirse gelsin bu takım bundan başka olmaz küme dahi düşebilir işine karışılmazsa tek kurtarıcı var ama almazlar
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Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 13
Yorum
Recep Yılmaz hoca yıllardır feneri istiyor. Taraftarda istiyor. Ne adamlar geldi birde bunu deneyelim. Getirin bu hafta 50.000 taraftar garanti.
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