 Brezilyalı futbolcu hayatını kaybetti! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Brezilyalı futbolcu hayatını kaybetti!

    Brezilyalı futbolcu hayatını kaybetti!

    Moldova ekibi Sheriff''da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper , Brezilya'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

    Bir dönem İngiltere Premier ligi ekiplerinden Stoke City forması giyen Moldova takımı Sheriff'in Brezilyalı savunma oyuncusu hayatını kaybetti. Moldova ekibi Sheriff'in yaptığı resmi açıklamada; Dionatan Teixeira'nın kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini taraftarlar ve sevenlerine duyurdu.

    Brezilyalı futbolcunun eski klübü İngiliz ekibi Stoke City de 25 yaşındaki oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı. Stoke City'den 2017 yılının Ocak ayında Sheriff'e transfer olan Dionatan Teixeira, bu sezon 10 maçta sahaya çıkmış ve 537 dakika oynamıştı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:18
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