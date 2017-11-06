Brezilyalı futbolcu hayatını kaybetti!
Moldova ekibi Sheriff''da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Dionatan Teixeira, Brezilya'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Brezilyalı futbolcunun eski klübü İngiliz ekibi Stoke City de 25 yaşındaki oyuncu için başsağlığı mesajı yayınladı. Stoke City'den 2017 yılının Ocak ayında Sheriff'e transfer olan Dionatan Teixeira, bu sezon 10 maçta sahaya çıkmış ve 537 dakika oynamıştı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:18
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Görev adamı!
Toplam 10
Yorum
Meth yokya 2 senedir neden yetmiyodu bu forma şimdimi yetmeye başladı.geçen seneki kadro ucuz bi kadromuydu zannediyosunuz.anca bos konusuyosunuz
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Her şey değişirdi
Toplam 3
Yorum
BJKLİ inş daha başarılı olup ligi en güzel yerde bitirirsiniz tamer hocam izmir takımlarının ligimize herzaman renk kattığı aşikar dır
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Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 9
Yorum
yorumcu 42 aziz yildirimin bu sonuclardan sonra sessiz kalmasina alisik degiliz.gecen sene cikip biseyler konusuyodu?bu sene niye sessiz?
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