 Malatyaspor USA dolu dizgin – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    dolu dizgin

    Malatyaspor USA dolu dizgin

    Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden , deplasmanda karşılaştığı lig ikincisi Celtic FC takımıyla 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

    Teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı , Amerika 1.Ligindeki başarılı gidişatını sürdürüyor. Engin Baytar'ın sakatlığından dolayı forma giyemediği karşılaşmada, Malatya ekibinden Hami Baytar maçın 55. Dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
    "Oldukça zor bir müsabakadan puanla ayrıldık" Malatyaspor USA'nın gollerini 33. dakikada İsmail Gül, 85'te ise penaltıdan Kemal Gürler attı. Ligde liderliklerini sürdürdüklerini belirten Malatyaspor USA takımının başkan yardımcısı Serkan Mutlu, yaptığı açıklamada, "Oldukça zor bir müsabakadan 1 puanla ayrılarak liderliğimizi sürdürdük. Biz bu sene şampiyonluk için birbirimize söz verdik. O kupayı alıp Tımes Meydanı'nda havaya kaldıracağız inşallah" dedi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:36
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