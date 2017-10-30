Malatyaspor USA dolu dizgin
Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA, deplasmanda karşılaştığı lig ikincisi Celtic FC takımıyla 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
"Oldukça zor bir müsabakadan puanla ayrıldık" Malatyaspor USA'nın gollerini 33. dakikada İsmail Gül, 85'te ise penaltıdan Kemal Gürler attı. Ligde liderliklerini sürdürdüklerini belirten Malatyaspor USA takımının başkan yardımcısı Serkan Mutlu, yaptığı açıklamada, "Oldukça zor bir müsabakadan 1 puanla ayrılarak liderliğimizi sürdürdük. Biz bu sene şampiyonluk için birbirimize söz verdik. O kupayı alıp Tımes Meydanı'nda havaya kaldıracağız inşallah" dedi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:36
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Negredo iddialı konuştu
Toplam 7
Yorum
Abdurrahman Negredo'nun kafa golü onun kaliteli bir santrafor olduğunun kanıtıdır. Böyle darbeli kafa şutunu çok az futbolcu atabilir. Daha fazla süre alırsa, daha fazla gol atar.
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Gary Medel’e ceza yolda
Toplam 9
Yorum
adaletsiz yönetim şili milli takımda oynayan adamı yedek bırakıyosunuz 2 senedir top oynamayan şenol hocaya hareket çeken adama ceza vermiyosunuz
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Kral çıplak!
Toplam 1
Yorum
UA Bu takimi Tudor zararlisinin elinden acilen kurtar Baskaaaaaannn!!!!!!!
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