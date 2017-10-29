 Skandal!.. Futbolcu sedye üzerinde... – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Skandal!.. Futbolcu sedye üzerinde...

    Skandal!.. Futbolcu sedye üzerinde...

    Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde amatör küme maçında çıktığı topa vurmak isterken sakatlanan kaleci Doğukan Kaytan, sedye ile alındığı stat dışında acılar içinde 14 dakika ambulans gelmesini bekledi.

    Tekirdağ 1'nci Amatör Ligi'nde mücadele eden Trakya Balkanspor ile Sağlıkspor takımları Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında çıktığı topa vurmak isteyen Sağlıkspor'un kalecisi dengesiz düşerek sağ dizinden sakatlandı.

    Bu sırada maçta görevli sağlık personeli, ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112 acil servisi aradı. Daha sonra Doğukan Kaytan, sedye ile önce saha kenarı, ardından da stat dışına alındı. Stat dışında sedye üzerinde acılar içinde kıvranan Kaytan, burada ambulansın gelmesini beklerken, arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

    Kaytan, 14 dakika bekledikten sonra gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:48
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