 Sinopspor'un acı günü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sinopspor'un acı günü

    Sinopspor'un acı günü

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazasında hayatını kaybeden Sinopspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Tolunay Anaç için başsağlığı mesajı yayımladı.

    TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Merhum Tolunay Anaç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Sinopspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:37
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