Sinopspor'un acı günü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazasında hayatını kaybeden Sinopspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Tolunay Anaç için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Merhum Tolunay Anaç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Sinopspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:37
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Yorum
muhittin federasyon cezasını affetsin..ırkçılık yapana da 6 ay futboldan men versin...bu işler böyle biter ancak.
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durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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