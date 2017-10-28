İngiltere şampiyon
Geriye düştüğü maçta İspanya'yı 5-2 yenen İngiltere şampiyon oldu
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İspanya'yı 5-2 yenen İngiltere şampiyon oldu.
Hindistan'ın Kolkata kentinde oynanan maçta İspanya, ilk yarım saatte Sergio Gomez Martin'in golleriyle 2-0 öne geçti. Rhian Brewster ve Morgan Gibbs-White ile skorda dengeyi sağlayan İngiltere, Philip Foden (2) ve Marc Guehi'nin golleriyle rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Liverpool forması giyen Rhian Brewster, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Brezilya karşısında "hat-trick" yaptığı şampiyonayı toplam 8 golle tamamladı.
Üçüncülük mücadelesinde ise Brezilya, Alan de Souza ve Yuri Alberto'nun golleriyle Mali'yi 2-0 mağlup etti.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:03
-
Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
-
Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
-
Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
İngiltere şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.