 İngiltere şampiyon – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    İngiltere şampiyon

    İngiltere şampiyon

    Geriye düştüğü maçta İspanya'yı 5-2 yenen İngiltere şampiyon oldu

    FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İspanya'yı 5-2 yenen İngiltere şampiyon oldu.

    Hindistan'ın Kolkata kentinde oynanan maçta İspanya, ilk yarım saatte Sergio Gomez Martin'in golleriyle 2-0 öne geçti. Rhian Brewster ve Morgan Gibbs-White ile skorda dengeyi sağlayan İngiltere, Philip Foden (2) ve Marc Guehi'nin golleriyle rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    Liverpool forması giyen Rhian Brewster, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Brezilya karşısında "hat-trick" yaptığı şampiyonayı toplam 8 golle tamamladı.

    Üçüncülük mücadelesinde ise Brezilya, Alan de Souza ve Yuri Alberto'nun golleriyle Mali'yi 2-0 mağlup etti.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:03
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