 Amputede ikinci gün – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Amputede ikinci gün

    Amputede ikinci gün
    Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda 2.gün sonuçları şöyle: Şehitkamil: 1 - Yeditepe: 3, İzmir BŞB.: 0 - Osmanlı Engelliler: 5, Denizli Engelliler: 1 - Pendik Engelliler: 6. Ortahisar Belde Spor Kulüsü: 0 - TSK Rehabilitasyon Engelliler: 7.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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