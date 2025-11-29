CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Ligue 1’in 14. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadelede Monaco, taraftarı önünde Paris Saint-Germain’i ağırlayacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco-PSG maçını takip etmek için tıkla!

Ligue 1'de heyecan 29 Kasım 2025'te Monaco ile PSG arasında oynanacak dev maçla devam ediyor. Futbolseverler şimdiden "Monaco - PSG maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Form grafiğini yükselten PSG, üst üste dördüncü lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Hafta içinde Tottenham'a karşı alınan 5-3'lük dev galibiyet, Paris temsilcisinin ne kadar formda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ev sahibi Monaco ise zor bir dönemden geçiyor. Ligde son üç maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde kötü seriyi sonlandırmak için mücadele edecek. Avrupa sahnesinde Pafos ile 2-2 berabere kalmaları, hem soru işaretleri hem de umutlar yarattı. Peki, Monaco-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO-PSG MAÇI HANGİ GÜN?

Monaco-PSG maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

MONACO-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco-PSG maçı, saat 19:00'da başlayacak.

MONACO-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ve PSG, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak.

29-11-2025 MONACO PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 5'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco'nun muhtemel ilk 11'i: Hradecky, Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique, Camara, Coulibaly, Akliouche, Golovin, Minamino, Balogun

Paris Saint-Germain'in muhtemel ilk 11'i: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Ruiz, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

👉 MONACO - PARIS SAINT GERMAIN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

AC Monaco paylaşımı

Paris Saint-Germain paylaşımı

F.Bahçe'de derbi öncesi dev prim!
Icardi’den Kadıköy mesajı!
DİĞER
Ahmet Çakar açıkladı: "Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damgasını vurabilir"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam İsviçre'ye konuk! 12 Dev Adam İsviçre'ye konuk! 10:18
Beşiktaş Karagümrük'e konuk! Beşiktaş Karagümrük'e konuk! 10:16
Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları! Keçiörengücü-Iğdır FK maçı detayları! 10:11
Icardi’den Kadıköy mesajı! Icardi’den Kadıköy mesajı! 10:09
Adem'li 76ers Nets'i yendi! Adem'li 76ers Nets'i yendi! 10:09
Genoa - Hellas Verona maçı yayın bilgileri! Genoa - Hellas Verona maçı yayın bilgileri! 10:02
Daha Eski
Adalı’dan Rafa Silva resti! Adalı’dan Rafa Silva resti! 09:52
Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! 09:50
Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! Derbinin şifresi ilk 30 dakikada çözülecek! 09:37
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler! 09:17
Beşiktaş’ta Uduokhai dönemi kapanıyor mu? Beşiktaş’ta Uduokhai dönemi kapanıyor mu? 09:07
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! 09:00