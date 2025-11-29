CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1’in 14. haftasında Marsilya, Stade Velodrome’da Toulouse’u konuk edecek. Futbolseverler özellikle Marsilya - Toulouse maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 11:30
Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ligue 1)

Marsilya - Toulouse maçını takip etmek için tıkla!

Fransa Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Marsilya, iç sahada Toulouse'u ağırlayarak ligdeki üstün performansını sürdürmeyi hedefliyor. İç sahada oynadığı son 12 maçta yenilmeyen Marsilya, özellikle son altı iç saha maçının beşini kazanarak taraftarını sevindirdi. Roberto De Zerbi'nin öğrencileri bu sezon ligde 33 gol atarken, bu gollerin 21'ini Velodrome'daki maçlarda kaydetti. Savunmada da son beş resmi maçta yalnızca bir kez birden fazla gol yediler. Futbolseverler, "Marsilya - Toulouse maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izleme linki var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

MARSİLYA-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya-Toulouse maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

LIGUE 1 MARSİLYA-TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya-Toulouse maçı, saat 23:05'te başlayacak.

MARSİLYA-TOULOUSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya ve Toulouse, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.

MARSİLYA VS TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Marsilya ile Toulouse arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya'nın muhtemel ilk 11'i: Rulli, Weah, Pavard, Egan-Riley, Palmieri, O'Riley, Vermeeren, Greenwood, Gomes, Paixao, Aubameyang

Toulouse'un muhtemel ilk 11'i: Restes, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibe, Casseres, Vossah, Methalie, Magri, Gboho, Emersonn

Olympique de Marseille maç günü paylaşımı

MARSILYA - TOULOUSE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

