Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lens Strasbourg maçı CANLI izle

Lens - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lens Strasbourg maçı CANLI izle

Fransa Ligue 1’de heyecan devam ediyor! Lens ile Strasbourg, 22 Kasım 2025’te karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, “Lens - Strasbourg maçı saat kaçta başlayacak?”, “Maç hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Yayın şifresiz mi olacak?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:42
Lens - Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lens Strasbourg maçı CANLI izle

Lens - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Lens - Strasbourg Ligue 1 maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Ligue 1'in heyecan dolu mücadelelerinden biri 22 Kasım 2025'te Lens ile Strasbourg arasında oynanacak. Taraftarlar, "Maç hangi kanalda yayınlanacak?", "Başlama saati nedir?" ve "Yayın şifresiz mi izlenebilir?" sorularını araştırıyor. Maç 19:00'da başlayacak ve Türkiye'de yalnızca beIN Sports üzerinden, beIN Connect platformunda yayınlanacak. Birçok kişi, bu karşılaşmanın nasıl ve nereden izleneceğini merak ediyor. Peki, Lens - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligue 1 Lens-Strasbourg maçı canlı yayın bilgileri!

LENS - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens-Strasbourg Maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19:00'da başlayacak.

LENS-STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens ve Strasbourg, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lens'da, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak.

LENS STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lens ile Strasbourg arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

LENS-STRASBOURG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

