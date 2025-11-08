Marsilya - Brest maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Marsilya - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Marsilya, Ligue 1'in 11. haftasında, şampiyonluk yarışında yakaladığı fırsatı değerlendirmek için sahaya çıkıyor. Evinde ağırlayacağı Brest'e karşı mutlak 3 puan hedefleyen Roberto De Zerbi'nin ekibi, Stade Velodrome'de hata yapmak istemiyor. Zirvedeki PSG ile aralarında yalnızca 2 puan fark bulunan Marsilya'nın bu maçı alması halinde Ligue 1'de tüm dengeler değişecek. PSG zirveyi domine etmeyi sürdürecek mi yoksa yerini Marsilya'ya mı bırakacak? İşte Marsilya - Brest maçı detayları!

Marsilya - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Brest maçı, 8 Kasım Cumartesi günü, TSİ 19.00'da oynananacak. Stade Velodrome'deki karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Marsilya - Brest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Palmieri; Murillo, Hojbjerg, O'Riley, Paixao; Greenwood; Vaz, Aubameyang

Brest: Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Tousart; Magnetti, Del Castillo, Lascary; Ajorque