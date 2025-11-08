CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Brest maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Marsilya - Brest maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya, Stade Velodrome'da Brest'i konuk edecek. Ligde zirvede yer alan PSG'nin yalnızca 2 puan gerisinde olan ve 22 puanla 2. sırada bulunan Marsilya, şampiyonluk için rakibinin tökezlemesini beklerken hata payı kaldırmayacak bir maçta yarışacak. 10 puanla 13. sırada bulunan Brest ise Ligue 1'de 5 maçtır devam eden galibiyet hasretine son vermek istiyor. Marsilya - Brest maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya - Brest maçı: Tarih, saat ve yayın bilgisi!

Marsilya - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Marsilya, Ligue 1'in 11. haftasında, şampiyonluk yarışında yakaladığı fırsatı değerlendirmek için sahaya çıkıyor. Evinde ağırlayacağı Brest'e karşı mutlak 3 puan hedefleyen Roberto De Zerbi'nin ekibi, Stade Velodrome'de hata yapmak istemiyor. Zirvedeki PSG ile aralarında yalnızca 2 puan fark bulunan Marsilya'nın bu maçı alması halinde Ligue 1'de tüm dengeler değişecek. PSG zirveyi domine etmeyi sürdürecek mi yoksa yerini Marsilya'ya mı bırakacak? İşte Marsilya - Brest maçı detayları!

Marsilya - Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Brest maçı, 8 Kasım Cumartesi günü, TSİ 19.00'da oynananacak. Stade Velodrome'deki karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Marsilya - Brest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Palmieri; Murillo, Hojbjerg, O'Riley, Paixao; Greenwood; Vaz, Aubameyang

Brest: Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Tousart; Magnetti, Del Castillo, Lascary; Ajorque

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek?
DİĞER
Galatasaray'ın yükselen yıldızına Ada'dan talip var! Ajax maçını tribünden izlemişler...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Yıldız isme Ada'dan talip var!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hamburg - Dortmund maçı yayın bilgileri! Hamburg - Dortmund maçı yayın bilgileri! 15:17
"2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk" "2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk" 15:14
F.Bahçe Kayseri maçına hazır! F.Bahçe Kayseri maçına hazır! 15:05
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? 15:04
Gamze Altun'dan altın madalya! Gamze Altun'dan altın madalya! 14:56
Antalyaspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Antalyaspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 14:51
Daha Eski
Union Berlin - Bayern Münih maçı canlı izleme bilgileri! Union Berlin - Bayern Münih maçı canlı izleme bilgileri! 14:51
Monaco - Lens maçı detayları! Monaco - Lens maçı detayları! 14:40
Le Havre - Nantes maçı hangi kanalda? Le Havre - Nantes maçı hangi kanalda? 14:31
Parma - Milan maçı canlı yayın bilgileri! Parma - Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:29
Marsilya - Brest maçı detayları! Marsilya - Brest maçı detayları! 14:22
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:11