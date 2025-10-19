CANLI SKOR ANA SAYFA
Toulouse-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Toulouse sahasında Metz'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Toulouse-Metz maçı hangi kanalda, "Toulouse-Metz maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Toulouse-Metz maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:40
Toulouse-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Toulouse sahasında Metz'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, "Toulouse-Metz maçı hangi kanalda, "Toulouse-Metz maçı saat kaçta başlıyor?" ve "Toulouse-Metz maçı canlı izle" sorularını araştırıyorlar. İşte bu mücadeleye dair tüm detaylar...

Toulouse-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın

TOULOUSE-METZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Metz maçı TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.

