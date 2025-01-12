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Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Toulouse ile Strasbourg 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 16:10
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Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. haftada Toulouse ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Strasbourg maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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