Monaco - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Nantes maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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