Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Lorient kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Lorient maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Oğuz Aydın F.Bahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor
DİĞER
Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in değişimi!
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs'a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...
İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montpellier - Monaco maçı ne zaman?
Nantes - Lille maçı ne zaman?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs 07:14
Ronaldo dönüyor Ronaldo dönüyor 01:01
Dilara Bozan’dan altın madalya Dilara Bozan’dan altın madalya 01:00
İki uzatmada F.Bahçe Beko İki uzatmada F.Bahçe Beko 00:55
Arda yine attı Arda yine attı 00:54
Şampiyon Eyüp kupasını aldı Şampiyon Eyüp kupasını aldı 00:50
Daha Eski
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 00:50
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor 23:58
Milan evinde farka koştu Milan evinde farka koştu 23:43
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 23:26