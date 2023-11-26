Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:20
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Lyon - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Lyon ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Lille maçı 26 Kasım Pazar günü saat 22:45'te BeIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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