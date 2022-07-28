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Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Son dakika transfer haberleri... Bonservisi Olympique Lyon'da bulunan milli futbolcu Cenk Özkacar'ı Süper Lig devleri istiyordu. 21 yaşındaki genç futbolcunun yeni takımını Fransız basını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:31
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Özellikle 4 büyükler, yeni sezona iddialı bir kadro ile girebilmek için takviye operasyonlarını hızlandırdı.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Süper Lig devlerinin peşinde olduğu milli futbolcu Cenk Özkacar'la ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Cenk Özkacar, Olympique Lyon'dan ayrılıyor.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Milli futbolcunun, İtalya Serie A'ya yükselen Cremonese'ye transfer olacağı bildirildi.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

21 yaşındaki Cenk Özkacar, geride bıraktığımız sezon Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak forma giymişti.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Lyon, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı genç ismi 2020 yazında Altay'dan 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

6 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Ardından Altınordu altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Altay, Karacabey Belediye, Olympique Lyon, Leuven formaları giydi.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

2020'de Altay'dan Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Kiralık olarak forma giydiği Belçika ekibi Leuven'de, 34 karşılaşmada görev aldı.

Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Bu maçlarda 2 de gol kaydederek başarılı bir sezon geçirdi.

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