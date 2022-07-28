Cenk Özkacar'ın yeni adresi netleşti!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle 4 büyükler, yeni sezona iddialı bir kadro ile girebilmek için takviye operasyonlarını hızlandırdı.
Süper Lig devlerinin peşinde olduğu milli futbolcu Cenk Özkacar'la ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Cenk Özkacar, Olympique Lyon'dan ayrılıyor.
Milli futbolcunun, İtalya Serie A'ya yükselen Cremonese'ye transfer olacağı bildirildi.
21 yaşındaki Cenk Özkacar, geride bıraktığımız sezon Belçika ekibi Leuven'de kiralık olarak forma giymişti.
Lyon, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı genç ismi 2020 yazında Altay'dan 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
CENK ÖZKACAR KİMDİR?
6 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.
Ardından Altınordu altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Altay, Karacabey Belediye, Olympique Lyon, Leuven formaları giydi.
2020'de Altay'dan Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Kiralık olarak forma giydiği Belçika ekibi Leuven'de, 34 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 2 de gol kaydederek başarılı bir sezon geçirdi.
Cenk Özkacar, 1 kez de A Milli Takım formasını terletti.
1.87 cm boyundaki genç oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Cenk'in güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...