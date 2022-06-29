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Lille'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca!

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada takımın başına Paulo Fonseca'nın getirildiği ifade edildi. Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:49
Lille'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca!

Ligue 1'in 2020-21 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından geçen sezonu 10. sırada bitiren Lille, iki hafta önce görevine son verilen Jocelyn Gourvennec'in yerine Fonseca ile anlaştı.

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Fonseca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga takımlarını çalıştıran 49 yaşındaki Fonseca, Shakhtar Donetsk'i (2016-2019) üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşımış, son olarak da Roma'da (2019-2021) görev yapmıştı.

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