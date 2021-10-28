Zeki Çelik'e dev talip!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını başarıyla terleten Mehmet Zeki Çelik, Türkiye A Milli Takımı ve Fransa'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Avrupa basınında yer alan haberlere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Inter'in 24 yaşındaki başarılı sağ beki uzun süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
BONSERVİSİ 20 MİLYON
Lille'de geçen sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacı için Fransızlar'ın 20 milyon euro civarında bonservis istediği öğrenildi. Zeki'nin peşindeki 4 kulübün de transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında mutlaka kadrolarına katmak istediği belirtildi. 2018'de TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservisle Lille'in yolunu tutan Zeki Çelik, 27 kez milli oldu ve 2 kez fileleri sarstı.