Haberler Fransa Ligue 1 Zeki Çelik'e dev talip!

Zeki Çelik'e dev talip!

Son yılların flaş ismi Mehmet Zeki Çelik; İnter, A. Madrid, Tottenham ve Fiorentina’nın radarına girdi. 24 yaşındaki futbolcu, ocakta imza atabilir.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Zeki Çelik'e dev talip!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını başarıyla terleten Mehmet Zeki Çelik, Türkiye A Milli Takımı ve Fransa'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Avrupa basınında yer alan haberlere göre; İspanyol devi Atletico Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Inter'in 24 yaşındaki başarılı sağ beki uzun süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BONSERVİSİ 20 MİLYON
Lille'de geçen sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacı için Fransızlar'ın 20 milyon euro civarında bonservis istediği öğrenildi. Zeki'nin peşindeki 4 kulübün de transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında mutlaka kadrolarına katmak istediği belirtildi. 2018'de TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservisle Lille'in yolunu tutan Zeki Çelik, 27 kez milli oldu ve 2 kez fileleri sarstı.

SON DAKİKA