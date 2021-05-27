Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Nereye transfer olacak?

Son dakika transfer haberi: 'dan flaş açıklama! Nereye transfer olacak?

Son dakika transfer haberleri... 'ın ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçen , geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:01 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:15
Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Nereye transfer olacak?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Lille'in Türk yıldızları , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'de kalıp kalmayacağına ilişkin sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Teklifler aldığını dile getiren deneyimli golcü, şunları söyledi:

Futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum. Şükürler olsun ki güzel bir kariyerim oldu. Teklifler var ama şu anda sadece maçını düşünüyorum. Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim, olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim, olmadı. Lille'de mi bırakırım, başka bir yer mi olur bilmiyorum. Şu an tamamen Avrupa Şampiyonası'na konsantreyim. Gelen çok güzel transfer teklifleri var.

SON DAKİKA