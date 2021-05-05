Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz'a bir onur daha!

'a bir onur daha!

Fransa 'de 'i adeta şampiyonluğa götüren , takımının nisan ayındaki en iyi oyuncusu seçildi. 35 yaşındaki milli yıldız, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:42
Burak Yılmaz'a bir onur daha!

. Futbol Ligi () ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , takımda nisan ayının futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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