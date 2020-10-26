Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

'ın golü yetmedi

'nin 8. haftasındaki Nice-Lille maçı 1-1 sonuçlandı. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. Maç, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den 'ın 58. dakikadaki golleri ile 1-1 berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak ve Zeki, maça ilk 11'de başladı. Yusuf ise 62'de oyuna dahil oldu. Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasındaki Nice-Lille maçı 1-1 sonuçlandı. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. Maç, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den 'ın 58. dakikadaki golleri ile 1-1 berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak ve Zeki, maça ilk 11'de başladı. Yusuf ise 62'de oyuna dahil oldu. Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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