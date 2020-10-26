Burak Yılmaz'ın golü yetmedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasındaki Nice-Lille maçı 1-1 sonuçlandı. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. Maç, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den Burak Yılmaz'ın 58. dakikadaki golleri ile 1-1 berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak ve Zeki, maça ilk 11'de başladı. Yusuf ise 62'de oyuna dahil oldu. Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.