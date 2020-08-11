Lille'den rekor transfer! İşte 20'lik yıldız için ödenen bonservis bedeli - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den rekor transfer! İşte 20'lik yıldız için ödenen bonservis bedeli

'den rekor ! İşte 20'lik yıldız için ödenen bonservis bedeli

Lille'den rekor transfer! İşte 20'lik yıldız için ödenen bonservis bedeli

Kadrosunda , ve gibi milli yıldızlarımızı bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi , genç hücum oyuncusu 'i etti. Öte yandan Lille, 20 yaşındaki golcü oyuncuya bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve 'da bir oyuncuya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.

, ve 'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

David, 'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı. 'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

BELÇİKA'DA BİR OYUNCU İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK ÜCRET!
Fransız ekibi, son dönemde yükselişe geçen futbolunun önemli isimlerinden biri olan için bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam aynı zamanda Belçika'da bir oyuncu için ödenen rekor bonservis bedeli anlamına da gelmekte.


  1. 11.08.2020
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