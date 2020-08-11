Lille'den rekor transfer! İşte 20'lik yıldız için ödenen bonservis bedeli

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı. Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

BELÇİKA'DA BİR OYUNCU İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK ÜCRET!

Fransız ekibi, son dönemde yükselişe geçen Kanada futbolunun önemli isimlerinden biri olan Jonathan David için bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam aynı zamanda Belçika'da bir oyuncu için ödenen rekor bonservis bedeli anlamına da gelmekte.