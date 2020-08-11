Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızı bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi Lille, genç hücum oyuncusu Jonathan David'i transfer etti. Öte yandan Lille, 20 yaşındaki golcü oyuncuya bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve Belçika'da bir oyuncuya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı. Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
BELÇİKA'DA BİR OYUNCU İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK ÜCRET!
Fransız ekibi, son dönemde yükselişe geçen Kanada futbolunun önemli isimlerinden biri olan Jonathan David için bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam aynı zamanda Belçika'da bir oyuncu için ödenen rekor bonservis bedeli anlamına da gelmekte.
- 11.08.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lille'den rekor transfer! İşte 20'lik yıldız için ödenen bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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