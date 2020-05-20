Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Resmen duyuruldu! Bu sezon küme düşme olmayacak

Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak

Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak

Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'nın birçok ligi ertelenmişti ve normalleşme kapsamında bazı federasyonlar liglere kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Şampiyonların merakla beklendiği liglerde küme düşme hattı da büyük önem taşıyor. Buna göre 'nden yapılan açıklamaya göre, Lig 2'de bu sezon hiçbir takım küme düşmeyecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırıldığı 'da, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

'nden (LFP) yapılan açıklamada, bu sezon Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceği ve 2020-2021 sezonunun alt ligden yükselen iki kulüp de dahil edilerek 22 takımla oynanacağı belirtildi.

Saint-Germain'in () şampiyon ilan edildiği Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüş, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltilmişti.

  1. 20.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA