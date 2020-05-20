Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak
Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'nın birçok ligi ertelenmişti ve normalleşme kapsamında bazı federasyonlar liglere kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Şampiyonların merakla beklendiği liglerde küme düşme hattı da büyük önem taşıyor. Buna göre Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, Fransa Lig 2'de bu sezon hiçbir takım küme düşmeyecek.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırıldığı Fransa'da, İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.
Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, bu sezon Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceği ve 2020-2021 sezonunun alt ligden yükselen iki kulüp de dahil edilerek 22 takımla oynanacağı belirtildi.
Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon ilan edildiği Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüş, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltilmişti.
- 20.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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