Dijon'da Kombouare dönemi
Ligue 1 kulübü Dijon, teknik direktörlük görevi için Kombouare ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon'da teknik direktörlüğe Antoine Kombouare getirildi.
Dijon Kulübünden yapılan açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör Olivier Dall'Oglio'nun yerine 55 yaşındaki Kombouare ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Dijon'un ligde kalması halinde Kombouare'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılabileceği belirtildi.
Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam, daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens ve Guingamp gibi takımlarda görev yaptı.
Ligue 1'de 18 maçta 16 puan toplayan Dijon, 18. sırada bulunuyor.
- 10.1.2019 13:42
- Güncelleme: 10.1.2019 13:59
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Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
Dijon'da Kombouare dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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