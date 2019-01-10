Dijon'da Kombouare dönemi
10 Ocak 2019, Perşembe
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Dijon'da Kombouare dönemi

Dijon'da Kombouare dönemi

Ligue 1 kulübü Dijon, teknik direktörlük görevi için Kombouare ile sezon sonuna kadar anlaştı.

(Ligue 1) ekibi Dijon'da teknik direktörlüğe Antoine Kombouare getirildi.

Dijon Kulübünden yapılan açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör Olivier Dall'Oglio'nun yerine 55 yaşındaki Kombouare ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Dijon'un ligde kalması halinde Kombouare'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatılabileceği belirtildi.

Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam, daha önce Strasbourg, Valenciennes, Saint-Germain, Lens ve Guingamp gibi takımlarda görev yaptı.

Ligue 1'de 18 maçta 16 puan toplayan Dijon, 18. sırada bulunuyor.

  1. 10.1.2019 13:42
  2. Güncelleme: 10.1.2019 13:59
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