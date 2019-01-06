Türk işçilerin kurduğu futbol takımı Fransa Kupası'ndan elendi
06 Ocak 2019, Pazar
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Türk işçilerin kurduğu futbol takımı Fransa Kupası'ndan elendi

Türk işçilerin kurduğu futbol takımı Fransa Kupası'ndan elendi

Türk işçiler tarafından kurulan Takımı, Fransa Kupası son 32 turunda ASSE Saint Etienne'e 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

1997 yılında Tayfun Erdamar tarafından kurulan Kulübü, son 32 turunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint Etienne ile karşı karşıya geldi. Strasbourg Meinau'da oynanan müsabakadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılan alt lig ekibinin başkanı Aziz Soylu, yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.

  1. 7.1.2019 01:08
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