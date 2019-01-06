1997 yılında Tayfun Erdamar tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Kulübü, son 32 turunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint Etienne ile karşı karşıya geldi. Strasbourg Meinau'da oynanan müsabakadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılan alt lig ekibinin başkanı Aziz Soylu, yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.