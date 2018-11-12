Fransa liginde PSG deplasmanda Monaco'yu 4-0 yendi
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 13. haftasında Louis-II Stadı'nda Monaco'ya konuk olan PSG, 4., 11. ve 53. dakikalarında Edinson Cavani'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. 64. dakikada ise sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ağları sarsmasıyla PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla lider PSG, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkarırken, Monaco ise 7 puanla 19. sırada kaldı.
PSG, gelecek hafta cumartesi günü Parc des Princes Stadı'nda Toulouse ile karşılaşacak.
- 12.11.2018 02:30
- Güncelleme: 12.11.2018 07:54
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Monaco 0-4 PSG haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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