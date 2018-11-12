Monaco 0-4 PSG – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    0-4

    <a href="/index/monaco?id=bf42227c-a432-464d-83fa-8468416cdb50" class="" rel="tag">Monaco</a> 0-4 <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>

    Fransa liginde deplasmanda 'yu 4-0 yendi

    Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), deplasmanda 'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

    Ligin 13. haftasında Louis-II Stadı'nda 'ya konuk olan , 4., 11. ve 53. dakikalarında 'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. 64. dakikada ise sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu ağları sarsmasıyla PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla lider PSG, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkarırken, Monaco ise 7 puanla 19. sırada kaldı.

    PSG, gelecek hafta cumartesi günü Parc des Princes Stadı'nda Toulouse ile karşılaşacak.

    1. 12.11.2018 02:30
    2. Güncelleme: 12.11.2018 07:54
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