PSG, transfer, Boateng, Alex Sanro, Bayern München, Juventus
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'den 2 dev !

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>'den 2 dev <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a>!

    şampiyonu , Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu parolasıyla girdiği sezonda kadrosunu Bayern Münih'ten  ve 'tan  ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

    ESPN'in özel haberine göre Fransız devi , durgun geçirdiği yaz dönemini ses getirecek iki ile noktalamayı planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı astronomik transferler ile dikkat çeken , Bayern Münih'ten Alman savunmacı ve 'tan Brezilyalı kanat bek ile anlaşmaya vardı.

    , Boateng ve isimlerinden her biri için kulüplerine 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

    FFP İLE BAŞLARI DERTTE!

    Geçtiğimiz sezon Neymar ve Mbappe ikilisine toplamda 400 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 'nın radarına takılan Fransız ekibi, herhangi bir yaptırım ile karşı karşıya kalmamak adına Boateng ve Alex Sandro transferlerini tamamlamadan önce oyuncu satışı yapmayı hedefliyor.

    Adrien Rabiot, Marco Veratti ve Mbappe gibi transfer piyasasının gözde isimlerini kadrosunda bulunduran PSG'nin bu isimlerden biri ya da birkaçı ile yollarını ayırması bekleniyor.

    TEK HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

    Psg'nin kadrosuna katmayı planladığı isimlerden , geride bıraktığımız sezonda Bayern Münih adına dokuzu Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 31 maça çıkarken, 2 gol 4 asist katkısında bulundu.

    Fransız devinin ilgilendiği bir diğer oyuncu Alex Sandro ise 2018 sezonunda adına 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 39 maça çıkıp, 4 gol 6 asist katkısında bulundu.

    1. 8.8.2018 17:42
    2. Güncelleme: 8.8.2018 17:58
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