ESPN'in özel haberine göre Fransız devi Paris Saint Germain, durgun geçirdiği yaz transfer dönemini ses getirecek iki transfer ile noktalamayı planlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı astronomik transferler ile dikkat çeken PSG, Bayern Münih'ten Alman savunmacı Jerome Boateng ve Juventus'tan Brezilyalı kanat bek Alex Sandro ile anlaşmaya vardı.

PSG, Boateng ve Alex Sandro isimlerinden her biri için kulüplerine 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

FFP İLE BAŞLARI DERTTE!

Geçtiğimiz sezon Neymar ve Mbappe ikilisine toplamda 400 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek UEFA'nın FFP radarına takılan Fransız ekibi, herhangi bir yaptırım ile karşı karşıya kalmamak adına Boateng ve Alex Sandro transferlerini tamamlamadan önce oyuncu satışı yapmayı hedefliyor.

Adrien Rabiot, Marco Veratti ve Mbappe gibi transfer piyasasının gözde isimlerini kadrosunda bulunduran PSG'nin bu isimlerden biri ya da birkaçı ile yollarını ayırması bekleniyor.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Psg'nin kadrosuna katmayı planladığı isimlerden Jerome Boateng, geride bıraktığımız sezonda Bayern Münih adına dokuzu Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 31 maça çıkarken, 2 gol 4 asist katkısında bulundu.

Fransız devinin ilgilendiği bir diğer oyuncu Alex Sandro ise 2018 sezonunda Juventus adına 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 39 maça çıkıp, 4 gol 6 asist katkısında bulundu.