Conte ön planda

Ziraat Türkiye Kupası
Başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör tercihinde Antonio Conte’yi ilk sıraya aldı. Napoli’den ayrılma kararı veren 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adaylarının alternatifleri netleşti. Başkan adayı Hakan Safi, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile çalışmak istiyor. Napoli'den ayrılacağı belirtilen dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe için Hakan Safi ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği vurgulandı. İtalya Serie A'da bu hafta sonu oynanacak 38. haftanın ardından 56 yaşındaki teknik adamın serbest kalacağı ifade edildi.

SARAN'DAN OLUMLU REFERANS

Daha önce sarı-lacivertli kulüpte 2024'te gerçekleşen seçim öncesi başkan adayı olmayı planlayan Sadettin Saran'la görüşen Conte'nin kulübü yakından tanıdığı belirtildi. Hakan Safi'nin de yabancı bir teknik adamla çalışmak istediği için Conte konusunda bilgiler edindiği vurgulandı. Mevcut başkan Sadettin Saran'dan da İtalyan çalıştırıcı için olumlu yönde referanslar alan Hakan Safi'nin görüşmeleri ilerlettiği kaydedildi. Conte'nin Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı dile getirildi.

İTALYA'DA SON DAKİKA

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan İtalyan teknik direktör Antonio Conte, Napoli'den ayrılıyor. İtalya'da son dakika bilgisi olarak verilen haberlerde; Conte'nin Napoli'ye resmen veda ettiği ve kararını kulüp yönetimiyle paylaştığı kaydedildi. 56 yaşındaki teknik direktörün, İtalyan ekibinden tazminat ya da alacaklarını istemediği vurgulandı.

MİLLİ TAKIM DA İSTİYOR

Antonio Conte için İtalya Milli Takımı'nın da ön planda olduğu kaydedildi. Teklifleri değerlendirecek olan Conte'nin son kararını vermediği ifade edildi. İtalya Milli Takımı'nın Conte ile beraber Roberto Mancini'nin de teknik direktör adayları arasında yer aldığı dile getirildi.

ÜYELERLE BULUŞTU

F.Bahçe Başkan Adayı Hakan Safi, dün sabah düzenlenen kahvaltıda Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Hakan Safi, hem son gelişmeler hem de transfer çalışmaları hakkında detaylı bilgi sundu. Üyelerin Hakan Safi'ye yoğun ilgi göstererek sohbet ettiği bildirildi.

