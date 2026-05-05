Yabancı çıkmazı

F.Bahçe, haziranda yeni başkanını seçecek. Gelecek yeni yönetimi, ödemeler ve transferlerin yanı sıra yabancı oyuncu problemi de bekliyor. Şu anda kadrosunda Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Alvarez, Fall, Asensio, Talisca, Nene, Musaba ve Cherif var. Bu 15 isimden sadece Edson Alvarez'in kiralık sözleşmesi bitiyor, oyuncu West Ham'a geri dönecek. Elde olan 14 oyuncunun yanı sıra; Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Mimovic, Becao ve Fayed de kiralıktan geri gelecek. Toplamda 20 yabancı oyuncu kadroda olacak. Yeni yapılacak transferlerle bu sayının 25'i geçmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, en az 11-12 oyuncuyu satmak ya da kiralamak zorunda. Bunların hepsi ayrı maliyet içeriyor. Yeni gelecek yönetim, gelecek isimler kadar gönderilecek olanlar için de büyük mesai harcayacak.