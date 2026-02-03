Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Marco'nun golü de Ederson'un kurtarışı da önemliydi ve ikisi de kırılma anıydı. Maça başlangıçta zorluk yaladık. Harika bir atmosfer ve agresif bir takıma karşı oynadık. Daha cesur olabilirdik. Zemin koşullarından dolayı oyuncularım risk almak istemediler. Zaman geçtikçe daha iyi oynadık. İlk golden önce Edson'un da pozisyonu vardı. Kale önünde çıkardılar. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk diyebilirim. Oyuncularım kale önünde pas yapmanın kolay olmadığını söylediler. Yorgunluk konusunu bu maç özelinde söyleyemeyiz. Bu dönemde böyle bir maçta üç puan aldığımız için mutluyuz."