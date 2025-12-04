Rakibimiz Olympiakos

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki dev karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Son şampiyon temsilcimiz, 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 8. sırada. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla Olympiakos ise ligde 6. basamakta bulunuyor.