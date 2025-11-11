En karlısı Fenerbahçe

11'inci haftada Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kalmasıyla onemli bir kazanc sağlayan Fenerbahce, haftayı Galatasaray'ın 4 puan gerisinde, Trabzonspor'un ise 1 puan onunde kapatmıştı. Milli ara oncesinde oynanan 12'nci hafta mucadelelerinin de en karlı takımı sarı-lacivertliler oldu. Lider Galatasaray, Şampiyonlar Ligi donuşunde cıktığı Kocaelispor deplasmanından ummadık bir sonuc aldı ve rakibine 1-0 mağlup oldu.

FARKI 3'E ÇIKARDI

Trabzonspor ise savunma hattındaki eksikliklerinden dolayı, Alanyaspor'u evinde yenemedi ve 1-1'lik sonucla sahadan ayrıldı. Fenerbahce ise haftanın kapanış macında Kayserispor'u 4-2 yendi. Bu sonucla sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e duşurdu. Ucuncu sıradaki Trabzonspor'a ise 3 puanlık fark attı. Haftayı en karlı kapatan takım olan Sarı-lacivertli takım, psikolojik ustunluğu de eline gecirdi.