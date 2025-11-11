CANLI SKOR ANA SAYFA
    Beşiktaş
    Fenerbahçe
    Galatasaray
    Trabzonspor
    Futbol
    Basketbol
    Ziraat Türkiye Kupası
    DİZİ
    Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe En karlısı Fenerbahçe

En karlısı Fenerbahçe

Fenerbahçe, pazar akşamı Kayserispor'u taraftarının önünde 4-2 mağlup etti, lider Galatasaray ve 3. Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
En karlısı Fenerbahçe

11'inci haftada Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kalmasıyla onemli bir kazanc sağlayan Fenerbahce, haftayı Galatasaray'ın 4 puan gerisinde, Trabzonspor'un ise 1 puan onunde kapatmıştı. Milli ara oncesinde oynanan 12'nci hafta mucadelelerinin de en karlı takımı sarı-lacivertliler oldu. Lider Galatasaray, Şampiyonlar Ligi donuşunde cıktığı Kocaelispor deplasmanından ummadık bir sonuc aldı ve rakibine 1-0 mağlup oldu.

FARKI 3'E ÇIKARDI

Trabzonspor ise savunma hattındaki eksikliklerinden dolayı, Alanyaspor'u evinde yenemedi ve 1-1'lik sonucla sahadan ayrıldı. Fenerbahce ise haftanın kapanış macında Kayserispor'u 4-2 yendi. Bu sonucla sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e duşurdu. Ucuncu sıradaki Trabzonspor'a ise 3 puanlık fark attı. Haftayı en karlı kapatan takım olan Sarı-lacivertli takım, psikolojik ustunluğu de eline gecirdi.

