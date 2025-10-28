CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Anderson Talisca (2) kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

AHMET ÇAKAR-BAZI KARTLAR GEREKSİZ!

Fenerbahçe, sezonun en iyi futbolunu oynadı. 4 attı ama 7-8 rahatlıkla olabilirdi. Tedesco'nun hakkını vermek lazım. Oyuncuların yüzüne kan gelmiş, birçoğu kendini bulmuş, özellikle orta saha direnci çok üst seviyeye çıkmış. İsmail, çok iyi oynuyor… Alvarez de görev aldığı mevki için iyi adam.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Son haftaların formda takımı Gaziantep neredeyse bir pozisyon bulamadı. En-Nesyri perdeyi açan adam oldu. Ama attığı ikinci gol fevkalade iyi bir organizasyon ve bunun başrol oyuncusu da Asensio'ydu. Ceza alanına yakın oynadıkça çok daha yaratıcı olabiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Bitik Talisca dedik, gerçekten bitikti ama o da sanki Tedesco ile kendini buldu. O da iki gol attı ama onun da attığı ikinci, Fenerbahçe'nin 4. golü fevkalade iyiydi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Atilla Karaoğlan iyi hakem ama..."

Dün gece için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Fenerbahçe fizik olarak güçlendiğinde ve herkes yerinde oynadığında bayağı etkili bir takım. Hakem Atilla Karaoğlan iyi hakem kabul… Sonucu da etkilemedi bu da kabul. Ama bazı kartlar gereksiz. Mesela İsmail'e gösterdiği sarı kart yanlış. Gözünün önünde Talisca'nın aşilinin üst tarafına ağır bir şiddet transferiyle basılıyor. Bakınız gözünün önünde diyorum o sarı veriyor. Tabi ki VAR devreye girip Atilla Karaoğlan'ın hatasını düzeltti ve kırmızı çıktı.

Kuruluş Orhan-REKLAM
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı"
DİĞER
Fenerbahçe ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için devreye girildi...
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
G.Saray için sürpriz kaleci iddiası!
Türk Telekom-REKLAM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? 08:45
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 08:42
Lecce-Napoli maçı detayları! Lecce-Napoli maçı detayları! 07:43
Atalanta-Milan maçı detayları! Atalanta-Milan maçı detayları! 07:55
Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? 28 Ekim Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? 28 Ekim 08:16
Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! 08:35
Daha Eski
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:14
Anguissa için İstanbul derbisi! Anguissa için İstanbul derbisi! 00:14
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14