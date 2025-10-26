Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

Ara transfer döneminde Avrupa'nın büyük liglerinde top koşturan dünyaca ünlü yıldız oyuncular ile temasa geçecek olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi Real Madrid'in genç golcüsü Endrick'ti. Brezilyalı yıldızın transferi için koştuğu şartlar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:01Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:01
Fenerbahçe'nin transfer listeside yer aldığı iddia edilen Endrick ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı, transferi ile ilgilenen takımlar için şartlarını açıkladı.
KULÜBEYE HAPSOLDU
Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde forma şansı bulamayan 19 yaşındaki santrfor bu nedenle ayrılık kararı aldı. Süre garantisi verebilecek bir kulüpte forma giymek isteyen Endrick için sarı lacivertlilerin dışında Marsilya, Espanyol ve Borussia Mönchengladbach'ın da devreye girdiği öne sürülmüştü.
ESPN Brezilya'nın haberine göre 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefleyen genç yıldızın bir sonraki kulübü için belirlediği kriterler şu şekilde...
