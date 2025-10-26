CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

Ara transfer döneminde Avrupa'nın büyük liglerinde top koşturan dünyaca ünlü yıldız oyuncular ile temasa geçecek olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi Real Madrid'in genç golcüsü Endrick'ti. Brezilyalı yıldızın transferi için koştuğu şartlar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:01 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

Fenerbahçe'nin transfer listeside yer aldığı iddia edilen Endrick ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı, transferi ile ilgilenen takımlar için şartlarını açıkladı.

Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

KULÜBEYE HAPSOLDU

Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde forma şansı bulamayan 19 yaşındaki santrfor bu nedenle ayrılık kararı aldı. Süre garantisi verebilecek bir kulüpte forma giymek isteyen Endrick için sarı lacivertlilerin dışında Marsilya, Espanyol ve Borussia Mönchengladbach'ın da devreye girdiği öne sürülmüştü.

Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

ESPN Brezilya'nın haberine göre 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı hedefleyen genç yıldızın bir sonraki kulübü için belirlediği kriterler şu şekilde...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

-Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde mücadele etmeli (ya da Portekiz'in en iyi 3 takımından biri olmalı).

Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

-Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde oynamalı.

Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

-Hücum odaklı bir futbol benimsemeli.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman? Lyon-RC Strasbourg maçı ne zaman? 13:49
Auxerre-Le Havre maçı ne zaman? Auxerre-Le Havre maçı ne zaman? 13:43
Lille-Metz maçı ne zaman? Lille-Metz maçı ne zaman? 13:27
Angers-Lorient maçı ne zaman? Angers-Lorient maçı ne zaman? 13:32
Rennes-Nice maçı ne zaman? Rennes-Nice maçı ne zaman? 13:38
Melih Mahmutoğlu trafikten men edildi! Melih Mahmutoğlu trafikten men edildi! 13:40
Daha Eski
Sassuolo-Roma maçı ne zaman? Sassuolo-Roma maçı ne zaman? 12:02
Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? 12:10
Fiorentina-Bologna maçı ne zaman? Fiorentina-Bologna maçı ne zaman? 12:16
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! 12:29
Göztepe'den film tadında paylaşım! Göztepe'den film tadında paylaşım! 12:40
F.Bahçe ile anılıyordu! Transfer şartları... F.Bahçe ile anılıyordu! Transfer şartları... 13:01