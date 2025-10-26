Endrick transfer şartlarını açıkladı! Fenerbahçe ile anılıyordu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'nin transfer listeside yer aldığı iddia edilen Endrick ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı, transferi ile ilgilenen takımlar için şartlarını açıkladı.

KULÜBEYE HAPSOLDU Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde forma şansı bulamayan 19 yaşındaki santrfor bu nedenle ayrılık kararı aldı. Süre garantisi verebilecek bir kulüpte forma giymek isteyen Endrick için sarı lacivertlilerin dışında Marsilya, Espanyol ve Borussia Mönchengladbach'ın da devreye girdiği öne sürülmüştü.