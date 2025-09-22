Fenerbahçe ağır yaralı

F.Bahçe sezona hiç de hayal etmediği gibi başlarken puan kayıpları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- lacivertliler Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 6. puanını Kasımpaşa deplasmanında kaybetti. Aslında F.Bahçe için her şey çok da iyi başlamıştı. Henüz üçüncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Asensio takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Mücadelenin 45. dakikasında Cafu, Skriniar'a yaptığı sert faul nedeniyle VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı.

G.SARAY KAZANIRSA FARK 6 OLACAK

Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'de her şey kabusa döndü. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Quanes'in ortasına gelişine vuran Haris Hajradinovic harika bir şutla skora denge getirdi. Kalan sürede başka bir gol olmazken gözler bugün oynanacak G.Saray-Konyaspor mücadelesine çevrildi. Eğer Sarı- kırmızılılar kazanırsa Süper Lig'de henüz 6. haftada aradaki puan farkı 6'ya yükselmiş olacak.