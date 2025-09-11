Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleye yeni teknik direktörü Tedesco ile hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşamıştı. Takvim'in haberine göre, yaklaşık 2 haftadır sakatlıkla boğuşan 21 yaşındaki yıldız Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Bu sezon 6 maçta görev alan Jhon Duran 1 gol atarken 1 de asist yaptı.