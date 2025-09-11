CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 10:21
Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Sarı lacivertliler zorlu mücadeleye yeni teknik direktörü Tedesco ile hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Takvim'in haberine göre, yaklaşık 2 haftadır sakatlıkla boğuşan 21 yaşındaki yıldız Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Ancak Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran bilmecesi! Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Bu sezon 6 maçta görev alan Jhon Duran 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

