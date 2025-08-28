CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 17 yıllık kabus

17 yıllık kabus

Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 35’te Kerem Aktürkoğlu’nun golüne engel olamadı ve Benfica’ya 1-0 mağlup oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
17 yıllık kabus

Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Benfica temsilcimiz Fenerbahçe'yi Luz Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmaya atak başladı. 3. dakikada Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic harika bir refleksle gole izin vermedi. 11'de Portekiz temsilcisinin Pavlidis'le bulduğu gol, 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 23'te Barreiro'nun kafasında top ağlarla buluştu, ancak hakem Vincic faul nedeniyle golü geçerli saymadı.

EN-NESYRI DİREĞİ GEÇEMEDİ

35'te Barreiro'nun pasında sol çaprazda Kerem Aktürkoğlu takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Benfica'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 72'de gole yaklaştık. Oğuz'un ortasında En Nesyri kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Talisca 82'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçemiz'in Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek.

Wilfried Singo İstanbul'da!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Gürcan Bilgiç'ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert sözler! "Savaştan kaçan bir general ile..."
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | TEKNOFEST damgası
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
Daha Eski
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 01:41
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! 01:41