17 yıllık kabus

Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Benfica temsilcimiz Fenerbahçe'yi Luz Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmaya atak başladı. 3. dakikada Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic harika bir refleksle gole izin vermedi. 11'de Portekiz temsilcisinin Pavlidis'le bulduğu gol, 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 23'te Barreiro'nun kafasında top ağlarla buluştu, ancak hakem Vincic faul nedeniyle golü geçerli saymadı.

EN-NESYRI DİREĞİ GEÇEMEDİ

35'te Barreiro'nun pasında sol çaprazda Kerem Aktürkoğlu takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Benfica'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 72'de gole yaklaştık. Oğuz'un ortasında En Nesyri kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Talisca 82'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçemiz'in Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek.