CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Lucas Vazquez, transferde kararını vermek üzere. Bonservisi elinde olan İspanyol sağ bek, geçtiğimiz sezon sonunda Real Madrid'e veda etmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 10:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketliliği sürerken Beşiktaş ve Fenerbahçe, Lucas Vazquez üzerinden karşı karşıya gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Geride bıraktığımız sezonun sonunda Real Madrid'e veda eden İspanyol sağ bek, bonservisini eline almıştı ve gelen teklifleri değerlendiriyordu.

TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

34 yaşındaki yıldız futbolcunun transferde kararını verdiği açıklandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Vazquez'in Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ile anlaşmanın eşiğinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Yıldız oyuncu, transferin gerçekleşmesi durumunda ilk defa İspanya sınırları dışında bir takımda forma giymiş olacak.

TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Real Madrid'e duygusal bir veda eden Vazquez, La Liga devi ile 402 maça çıkmış ve 38 gol/73 asist katkısı sunmuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wilfried Singo kimdir? Wilfried Singo kimdir? 09:56
Milliler Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor! Milliler Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor! 09:38
TFF 1. Lig'de Fair-Play anları TFF 1. Lig'de Fair-Play anları 09:32
Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 Bugünkü maçlar 26 Ağustos Salı 2025 08:46
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Daha Eski
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46