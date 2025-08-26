TRANSFER HABERİ | Lucas Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketliliği sürerken Beşiktaş ve Fenerbahçe, Lucas Vazquez üzerinden karşı karşıya gelmişti. Geride bıraktığımız sezonun sonunda Real Madrid'e veda eden İspanyol sağ bek, bonservisini eline almıştı ve gelen teklifleri değerlendiriyordu. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun transferde kararını verdiği açıklandı. Vazquez'in Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ile anlaşmanın eşiğinde olduğu belirtildi. Yıldız oyuncu, transferin gerçekleşmesi durumunda ilk defa İspanya sınırları dışında bir takımda forma giymiş olacak. Real Madrid'e duygusal bir veda eden Vazquez, La Liga devi ile 402 maça çıkmış ve 38 gol/73 asist katkısı sunmuştu. İşte Marca'da yer alan o haber…