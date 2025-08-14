CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için gün sayan sarı lacivertliler bir isme daha kancayı taktı. Kanarya'nın Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran transferde devreye girerek dünya yıldızını ikna ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 11:44
TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 'İsimleri verdim, sabırla bekliyorum' dediği futbolcular arasında Aston Villa'dan Youri Tielemans'ın olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Sarı lacivertlilerin, Belçikalı yıldız için teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

28 yaşındaki orta sahayı ikna için ise Aston Villa'dan eski takım arkadaşı Jhon Duran devreye girdi. Duran, eski takım arkadaşına Fenerbahçe'deki ortamı anlattı.

TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Youri Tielemans geçen sezon 53 resmi maçta görev almış, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

OYUNCU İÇİN YAPILAN YORUMLAR OLUMLU


Sabah'ta yer alan habere göre, Tielemans 6, 8, 10 numara özelliklerinin hepsini barındıran, komple bir merkez oyuncu. Harika bir uzun top atıcısıdır. Top çalma canavarıdır. Mükemmel de bir dribblingcidir. İkili mücadele ve hava toplarında da çok başarılıdır.

TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Çift ayak kullanımı, uzaktan şut, orta açma, uzun top, ara pası, tempo, pres, ikili mücadele, geriden oyun kurma, dribblingle top taşıma, yüksek oyun görüşü, pozisyon alma, hat kıran pas atma, oyunun yönünü değiştirme gibi bir merkez oyuncusundan beklenilen her şey mevcut.

