TRANSFER HABERİ - Jhon Duran eski takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için gün sayan sarı lacivertliler bir isme daha kancayı taktı. Kanarya'nın Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran transferde devreye girerek dünya yıldızını ikna ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Youri Tielemans geçen sezon 53 resmi maçta görev almış, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
OYUNCU İÇİN YAPILAN YORUMLAR OLUMLU
Sabah'ta yer alan habere göre, Tielemans 6, 8, 10 numara özelliklerinin hepsini barındıran, komple bir merkez oyuncu. Harika bir uzun top atıcısıdır. Top çalma canavarıdır. Mükemmel de bir dribblingcidir. İkili mücadele ve hava toplarında da çok başarılıdır.
Çift ayak kullanımı, uzaktan şut, orta açma, uzun top, ara pası, tempo, pres, ikili mücadele, geriden oyun kurma, dribblingle top taşıma, yüksek oyun görüşü, pozisyon alma, hat kıran pas atma, oyunun yönünü değiştirme gibi bir merkez oyuncusundan beklenilen her şey mevcut.