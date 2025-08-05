Favori Fenerbahçe

Fortuna Sittard 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Fatih Sonkaya, Feyenoord- Fenerbahçe müsabakasında sarı-lacivertli ekibi avantajlı görüyor. Sonkaya, "Birisi Hollanda'nın, diğeri de Türkiye'nin büyük takımı. Antrenör çok önemli ve Fenerbahçe avantajlı" dedi.
Fortuna Sittard 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Fatih Sonkaya, Feyenoord- Fenerbahçe müsabakasında sarı-lacivertli ekibi avantajlı görüyor. Sonkaya, "Birisi Hollanda'nın, diğeri de Türkiye'nin büyük takımı. Antrenör çok önemli ve Fenerbahçe avantajlı" dedi.