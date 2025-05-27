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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

Son dakika spor haberleri: Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan teknik direktör Volkan Demirel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:39 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:50
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Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum'u çalıştıran Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

"İNŞALLAH FENERBAHÇE BEKO'NUN KAZANDIĞI BAŞARILARI DAHA ÇOK KAZANIRIZ"

"Abu Dabi'de Fenerbahçe Beko'nun maçındaydım. Avrupa'nın en büyüğü olmak, oradaki atmosferi yaşamak çok keyifli. Gurur duydum, inşallah böyle başarıları daha çok kazanırız. Sadece Fenerbahçe için değil tüm kulüpler için bunu söylemek gerekiyor. Avrupa'da söz sahibi olmak istiyorsak Fenerbahçe Beko gibi hareket etmeliyiz."

Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

"Ben de Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım. Ne eksik diye sorarsan cevabını veremem. Duyguyu ve mücadeleyi kaybetmemek gerekiyor."

Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

"OSIMHEN'İN BÖYLE BİR OYUNCU OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

"Osimhen'in böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Osimhen ile Hatayspor'dayken Napoli ile maç yapmıştık. Orada da o hissiyatı almıştım. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında hangi oyuncuların başarılı olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde çok başarılı olacağını söyledim ve söylediğimde haklı çıktım."

VOLKAN DEMİREL'DEN OSIMHEN SÖZLERİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

"İNŞALLAH MUSLERA VE VOLKAN GİBİ KARAKTERLERİ BULURUZ"

"Hepimizin zamanı geçiyor, buralarda kalıcı değiliz. Yeni nesillerde inşallah Fernando Muslera gibi Volkan Demirel gibi karakterleri buluruz. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hizmet ederler."

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