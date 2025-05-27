Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."

Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum'u çalıştıran Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: