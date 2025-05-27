Volkan Demirel'den Victor Osimhen itirafı! "Galatasaray'a geldiğinde..."
Son dakika spor haberleri: Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan teknik direktör Volkan Demirel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:39 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:50
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"OSIMHEN'İN BÖYLE BİR OYUNCU OLDUĞUNU BİLİYORDUM"
"Osimhen'in böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Osimhen ile Hatayspor'dayken Napoli ile maç yapmıştık. Orada da o hissiyatı almıştım. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında hangi oyuncuların başarılı olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde çok başarılı olacağını söyledim ve söylediğimde haklı çıktım."
VOLKAN DEMİREL'DEN OSIMHEN SÖZLERİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
"İNŞALLAH MUSLERA VE VOLKAN GİBİ KARAKTERLERİ BULURUZ"
"Hepimizin zamanı geçiyor, buralarda kalıcı değiliz. Yeni nesillerde inşallah Fernando Muslera gibi Volkan Demirel gibi karakterleri buluruz. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hizmet ederler."
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