Talisca'dan harika frikik

Uzun uğraşlar sonucunda ara transfer döneminde takıma katılan Anderson Talisca, son haftalarda açılmaya başladı. Süper Lig'de geçen hafta oynanan Trabzonspor derbisinde hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren Brezilyalı futbolcu, dünkü mücadelede de perdeyi açan isim oldu. Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza yayına yakın bir bölgeden kendisine yapılan faulde kazanılan frikikte topun başına geçen sambacı, harika bir vuruşla kaleci Ali Şaşal'ı geçti. Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Talisca, toplamdaki 6. sayısını kaydetti.

Maçın bitiminde konuşan Talisca, "Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli oyuncularla bu tarz oyunları yapmak daha kolay oluyor. Bu takımdaki herkes çok kaliteli" dedi.