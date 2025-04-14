Fener'den sıkı takip

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, 31'inci hafta maçında Sivasspor'a konuk oldu. Soğuk havada oynadığı futbol ve aldığı galibiyetle adeta gövde gösterisi yapan sarı- lacivertliler, yıldızlarının attığı gollerle zafere ulaştı. Maçta perdeyi 42'nci dakikada Trabzonspor derbisinin yıldızı Anderson Talisca açtı. Sambacı, harika bir frikik golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Brezilyalı'nın attığı bu muhteşem golle sona erdi.

SIRP YILDIZ FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıya da Fenerbahçe golle başladı. 47'inci dakikada Dzeko, Tadic'e 'al da at' dedi, Sırp yıldız, farkı ikiye yükseltti. Bu golden 10 dakika sonra ise Efkan Bekiroğlu, harika bir golle Sivasspor'u ümitlendirdi. Ancak 90'da sahneye çıkan Tadic, kendisinin ikinci Fenerbahçe'nin üçüncü golünü atıp, karşılaşmanın skorunu ilan etti. Bu galibiyetle puanını 71'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını yeniden 3'e düşürdü ve yarışta hata yapmadı.

LİVAKOVİC FORMUNDA

Trabzonspor derbisiyle birlikte formasına kavuşan Dominik Livakovic, harika performansını dün Sivasspor deplasmanında da sürdürdü. Birbirinden önemli kurtarışlara imza atan Hırvat eldiven, kazanılan üç puanın baş mimarlarından biriydi. Özellikle 5'inci dakikada Manaj'ın sert şutunu mükemmel kurtaran Liva, 80'de de Efkan'ın frikiğini çıkardı ve maçın beraberliğe gelmesini engelledi. Bu sezon tüm kulvarlarda 29'uncu kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Livakovic, bunların 9'unda gol yemedi.

OĞUZ'DAN 63 GÜN SONRA ASİST

81'de Saint-Maximin'in yerine oyuna giren Oğuz Aydın, aylar sonra asist yapmayı başardı. Süper Lig'deki son asistini 9 Şubat'taki Alanya maçında yapan Oğuz, 63 gün sonra takım arkadaşlarına gol attırdı. Bu sezon ligde üçüncü asistini yapan Oğuz, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 kez gol pası vermişti.

KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ

Osayi-Samuel: "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum."

JOSE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor derbisinin 11'ine göre dünkü karşılaşmada iki değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, sakatlanan Sofyan Amrabat'ın yerine Anderson Talisca'yı, Alexander Djiku'nun yerine de Çağlar Söyüncü'ye göre verdi. Jose diğer 9 ismi ise değiştirmedi.

BATTANİYE ÇÖZÜMÜ

Fenerbahçe yedek kulübesi Sivas'ta zor anlar yaşadı. Maç saatinde 0 dereceye kadar düşen hava şartlarında yedek kulübesinde üşümemek için yedek oyuncular battaniyelere sarıldı. Teknik direktör Mourinho ise yedek kulübesinde oturmadı ve sürekli kendisine ayrılan yerde hareket ederek ısınmaya çalıştı.

FENER TARAFTARI CEZALI

Fenerbahçe, cezası nedeniyle Sivas deplasmanında taraftarlarından yoksun kaldı. Misafir tribününe taraftar alınmazken, Sivasspor taraftarları ise maça yoğun ilgi gösterdi. 23 bin taraftar maçı tribünden izledi.